"Тоттенхэм" одержал крупную победу в 1-м туре АПЛ

Фото: твиттер "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

В матче 1-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на своем поле разгромил "Саутгемптон" со счетом 4:1.

Победу "шпорам" принесли голы Райана Сессеньона, Эрика Дайера и Деяна Кулусевски, а также автогол Мохаммеда Салису. В составе гостей единственный гол забил Джеймс Уорд-Проуз.

"Тоттенхэм" – "Саутгемптон" - 4:1 (2:1)

Голы: Уорд-Проуз, 12 - 0:1, Сессеньон, 21 - 1:1, Дайер, 31 - 2:1, Салису, 61 (автогол) - 3:1, Кулусевски, 63 - 4:1

"Тоттенхэм": Льорис, Эмерсон (Доэрти, 87), Дайер, Дэвис (Лангле, 86), Ромеро, Сессеньон (Перишич, 66), Сон Хын Мин, Хейбьерг, Бентанкур (Биссума, 86), Кулусевски (Лукас Моура, 86), Кейн.

"Саутгемптон": Базуну, Уокер-Питерс (Редмонд, 90), Беднарек, Валери (Стивенс, 46), Салису, Дженепо (Перро, 72), Ромеу (Диалло, 75), Уорд-Проуз, Лавиа, Арибо, Армстронг (Армстронг, 46).

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