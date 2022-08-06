"Тоттенхэм" одержал крупную победу в 1-м туре АПЛ
Фото: твиттер "Тоттенхэма"/Автор неизвестен
В матче 1-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на своем поле разгромил "Саутгемптон" со счетом 4:1.
Победу "шпорам" принесли голы Райана Сессеньона, Эрика Дайера и Деяна Кулусевски, а также автогол Мохаммеда Салису. В составе гостей единственный гол забил Джеймс Уорд-Проуз.
"Тоттенхэм" – "Саутгемптон" - 4:1 (2:1)
Голы: Уорд-Проуз, 12 - 0:1, Сессеньон, 21 - 1:1, Дайер, 31 - 2:1, Салису, 61 (автогол) - 3:1, Кулусевски, 63 - 4:1
"Тоттенхэм": Льорис, Эмерсон (Доэрти, 87), Дайер, Дэвис (Лангле, 86), Ромеро, Сессеньон (Перишич, 66), Сон Хын Мин, Хейбьерг, Бентанкур (Биссума, 86), Кулусевски (Лукас Моура, 86), Кейн.
"Саутгемптон": Базуну, Уокер-Питерс (Редмонд, 90), Беднарек, Валери (Стивенс, 46), Салису, Дженепо (Перро, 72), Ромеу (Диалло, 75), Уорд-Проуз, Лавиа, Арибо, Армстронг (Армстронг, 46).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18