"Тоттенхэм" обыграл "Вулверхэмптон" и возглавил АПЛ

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"Тоттенхэм" обыграл "Вулверхэмптон" и возглавил АПЛ

Фото: твиттер "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на своем поле обыграл "Вулверхэмптон" со счетом 1:0.

Единственный гол в середине второго тайма забил Харри Кейн.

"Тоттенхэм", набрав семь очков, вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Вулверхэмптон" с 1 очком остался на 16-й позиции.

"Тоттенхэм" – "Вулверхэмптон" - 1:0 (0:0)
Гол: Кейн, 64 - 1:0

"Тоттенхэм": Льорис, Эмерсон, Дайер, Дэвис, Санчес, Перишич (Сессеньон, 76), Биссума, Сон Хын Мин (Ришарлисон, 76), Хейбьерг, Бентанкур, Кулусевски, Кейн.

"Вулверхэмптон": Жозе Са, Кастро, Коллинз, Килмен, Аит-Нури (Семеду, 71), Моутинью (Дендонкер, 58), Рубен Невеш, Матеуш Нунеш, Поденсе (Хименес, 59), Нету (Траоре, 71), Гедеш (Хван Хи Чхан, 81).

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