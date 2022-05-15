"Тоттенхэм" обыграл "Бернли" и ворвался в зону ЛЧ

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"Тоттенхэм" обыграл "Бернли" и ворвался в зону ЛЧ

Фото: твиттер "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

В матче 37-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на своем поле обыграл "Бернли" со счетом 1:0.

Единственный гол в концовке первого тайма забил Харри Кейн.

"Тоттенхэм", набрав 68 очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Бернли" с 34 очками остался на 17-й позиции.

"Тоттенхэм" – "Бернли" - 1:0 (1:0)
Гол: Кейн, 45 (с пенальти) - 1:0

"Тоттенхэм": Льорис, Эмерсон (Родон, 90), Дайер, Дэвис, Санчес, Сессеньон, Сон Хын Мин, Лукас Моура (Кулусевски, 79), Хейбьерг, Бентанкур, Кейн.

"Бернли": Поуп, Робертс, Лоутон (Леннон, 78), Лонг, Коллинз, Тэйлор, Корк, Браунхилл, Барнс (Вегорст, 78), Корне, Макнил.

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