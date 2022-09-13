"Тоттенхэм" неожиданно проиграл "Спортингу" в Лиге чемпионов

Фото: твиттер "Спортинга"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов лиссабонский "Спортинг" на своем поле обыграл лондонский "Тоттенхэм" со счетом 2:0.

На 90-й минуте счет открыл Паулинью Диаш, а в компенсированное время второй гол забил Артур Гомес.

"Спортинг" Португалия – "Тоттенхэм" Англия - 2:0 (0:0)

Голы: Паулинью, 90 - 1:0, Артур, 90+3 - 2:0

"Спортинг": Адан, Порро, Коатес, Матеус Рейс, Инасиу, Нуну Сантуш (Эшгайю, 90), Угарте, Морита (Александропулос, 71), Педру Гонсалвеш, Эдвардс (Артур, 90), Тринкау (Паулинью, 76).

"Тоттенхэм": Льорис, Эмерсон, Дайер, Дэвис, Ромеро, Перишич, Хейбьерг, Бентанкур, Сон Хын Мин (Кулусевски, 72), Кейн, Ришарлисон.

Не пропустите: "Интер" одержал уверенную победу в Лиге чемпионов. | https://dailysports.net