"Тоттенхэм" не может договориться с "Аталантой" по трансферу Малиновского

Фото: твиттер Руслана Малиновского/Автор неизвестен

"Тоттенхэм" не может договориться по трансферу полузащитника "Аталанты" и сборной Украины Руслана Малиновского, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, английский клуб не готов платить за футболиста требуемые 20 миллионов евро. "Шпоры" придерживают политики - не переплачивать за игроков, которым около 30 лет. Таким образом, для трансфера "Аталанте" придется пойти на снижение финансовых требований.

В нынешнем сезоне 29-летний Малиновский провел за "Аталанту" два матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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