"Тоттенхэм" нашел замену Конте в АПЛ

Фото: сайт "Брайтона"/Автор неизвестен

"Тоттенхэм" проявляет интерес к главному тренеру "Брайтона" Грэму Поттеру, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, лондонский клуб рассматривает кандидатуру английского специалиста в качестве возможной замены нынешнему наставнику Антонио Конте, который может возглавить ПСЖ.

46-летний Поттер тренирует "Брайтон" с 2019 года. Под его руководством клуб занимает девятое место в Премьер-лиге.

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