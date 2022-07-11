"Тоттенхэм" намерен избавиться от Ндомбеле

Фото: твиттер Танги Ндомбеле/Автор неизвестен

"Тоттенхэм" хочет избавиться от французского полузащитника Танги Ндомбеле, сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, руководство "шпор" предложило футболиста многим клубам. Одним из вариантов является "Вильярреал", который может арендовать хавбека. Проблемой может быть высокая зарплата игрока, который получает порядка 12 миллионов евро в год.

В прошлом сезоне 25-летний Ндомбеле сначала выступал за "Тоттенхэм", провел за клуб 16 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. В январе 2022 года он на правах аренды перешел в "Лион", за который сыграл 14 матчей, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

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