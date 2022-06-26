"Тоттенхэм" нацелился на защитника сборной Хорватии

Фото: твиттер Йошко Гвардиола/Автор неизвестен

Лондонский "Тоттенхэм" проявляет интерес к защитник "РБ Лейпциг" и сборной Хорватии Йошко Гвардиолу, сообщает Get French Football News.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Игра хорвата нравится тренерскому штабу лондонцев.

В минувшем сезоне 20-летний Гвардиол провел за "РБ Лейпциг" 45 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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