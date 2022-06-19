"Тоттенхэм" нацелился на украинского таланта

Теги тоттенхэмдинамо киевилья забарныйтрансферы

"Тоттенхэм" нацелился на украинского таланта

Фото: твиттер Ильи Забарного/Автор неизвестен

Лондонский "Тоттенхэм" проявляет интерес к  центральному защитнику киевского "Динамо" и сборной Украины Илье Забарному, сообщает Football-london.

По сведениям источника, английский клуб обратил внимание на украинца после того, как не сумел договориться о приобретении Йошка Гвардиола ("РБ Лейпциг"), Милана Шкриньяра и Алессандро Бастони (оба - "Интер"). Киевляне могут продать игрока за 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне 19-летний Забарный провел за "Динамо" 23 матча во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

Не пропустите: "Брентфорд" близок к покупке украинского таланта. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Салах покинет "Ливерпуль" бесплатно

Салах покинет "Ливерпуль" бесплатно

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов