"Тоттенхэм" нацелился на украинского таланта

Фото: твиттер Ильи Забарного/Автор неизвестен

Лондонский "Тоттенхэм" проявляет интерес к центральному защитнику киевского "Динамо" и сборной Украины Илье Забарному, сообщает Football-london.

По сведениям источника, английский клуб обратил внимание на украинца после того, как не сумел договориться о приобретении Йошка Гвардиола ("РБ Лейпциг"), Милана Шкриньяра и Алессандро Бастони (оба - "Интер"). Киевляне могут продать игрока за 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне 19-летний Забарный провел за "Динамо" 23 матча во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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