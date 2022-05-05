"Тоттенхэм" нацелился на двух игроков "Вильярреала"

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"Тоттенхэм" нацелился на двух игроков "Вильярреала"

Фото: твиттер Арно Данджумы/Автор неизвестен

"Тоттенхэм" проявляет интерес к двум футболистам "Вильярреала", сообщает 90min.

По сведениям источника, английский клуб интересуется защитником Пау Торресом и полузащитником Арно Данджумой. Скауты "шпор" следили за этими игроками в полуфинальных матчах Лиги чемпионов "Вильярреала" с "Ливерпулем" (0:2 и 2:3).

В нынешнем сезоне 25-летний Данджума провел за "Вильярреал" 34 матча, забил 16 голов и отдал четыре результативные передачи. На счету 25-летнего Торреса пять забитых мячей в 42 поединках.

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