"Тоттенхэм" нацелился на двух игроков "Вильярреала"
Фото: твиттер Арно Данджумы/Автор неизвестен
"Тоттенхэм" проявляет интерес к двум футболистам "Вильярреала", сообщает 90min.
По сведениям источника, английский клуб интересуется защитником Пау Торресом и полузащитником Арно Данджумой. Скауты "шпор" следили за этими игроками в полуфинальных матчах Лиги чемпионов "Вильярреала" с "Ливерпулем" (0:2 и 2:3).
В нынешнем сезоне 25-летний Данджума провел за "Вильярреал" 34 матча, забил 16 голов и отдал четыре результативные передачи. На счету 25-летнего Торреса пять забитых мячей в 42 поединках.
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|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
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|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18