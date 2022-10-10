"Тоттенхэм" может продать IT-гиганту название клубного стадиона

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"Тоттенхэм" может продать IT-гиганту название клубного стадиона

Фото: сайт "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

"Тоттенхэм" может продать название клубного стадиона "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", чтобы получить дополнительные средства, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, руководство лондонского клуба ведет переговоры с американской корпорацией Google. Американцев вариант с "Тоттенхэмом" привлекает в том числе и потому, что, кроме футбола, на арене проходят матчи по американскому футболу, а также проводятся концерты.

После девяти туров "Тоттенхэм" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. В Лиге чемпионов "шпоры" набрали четыре очка в трех матчах.

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