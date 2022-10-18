"Тоттенхэм" может подписать хавбека "Ювентуса"

Фото: твиттер Уэстона Маккенни/Автор неизвестен

Полузащитник "Ювентуса" Уэстон Маккенни может перебраться в лондонский "Тоттенхэм".

Как сообщает Calciomercato.com, трансфер может состояться зимой.

Отметим, что 24-летний Маккенни выступает за туринский клуб с 2020 года.

В 11 матчах нынешнего сезона во всех турнирах он забил один гол и отдал результативную передачу.

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