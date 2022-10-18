"Тоттенхэм" может подписать хавбека "Ювентуса"

Теги уэстон маккенниювентустоттенхэм

"Тоттенхэм" может подписать хавбека "Ювентуса"

Фото: твиттер Уэстона Маккенни/Автор неизвестен

Полузащитник "Ювентуса" Уэстон Маккенни может перебраться в лондонский "Тоттенхэм".

Как сообщает Calciomercato.com, трансфер может состояться зимой.

Отметим, что 24-летний Маккенни выступает за туринский клуб с 2020 года.

В 11 матчах нынешнего сезона во всех турнирах он забил один гол и отдал результативную передачу.

Не пропустите: Бонуччи может перейти в топ-клуб АПЛ. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Реал" и "Барселона" сравнялись по количеству "Золотых мячей"

"Реал" и "Барселона" сравнялись по количеству "Золотых мячей"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов