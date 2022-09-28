"Тоттенхэм" может перехватить трансферную цель "Манчестер Юнайтед"

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"Тоттенхэм" может перехватить трансферную цель "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Яна Облака/Автор неизвестен

Лондонский "Тоттенхэм" проявляет интерес к вратарю мадридского "Атлетико" и сборной Словении Яну Облаку, сообщает Evening Standard.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с подписанием голкипера следующим летом, когда у него завершится контракт с "матрасниками". В составе "шпор" словенец может заменить ветерана команды Уго Льориса. Ранее сообщалось, что Облаком активно интересуется "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 29-летний Облак провел за "Атлетико" шесть матчей и пропустил шесть голов. 

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