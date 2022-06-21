"Тоттенхэм" может перехватить трансферную цель "Баварии"

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"Тоттенхэм" может перехватить трансферную цель "Баварии"

Фото: твиттер Саши Калайджича/Автор неизвестен

Лондонский "Тоттенхэм" проявляет интерес к сербскому нападающему франкфуртского "Айнтрахта" Саше Калайджичу, сообщает Bild.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что форвардом интересуются "Бавария" и "Рома".

В минувшем сезоне 24-летний Калайджич провел за "Штутгарт" 15 матчей, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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