"Тоттенхэм" может купить одного из лидеров "Шахтера"

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"Тоттенхэм" может купить одного из лидеров "Шахтера"

Фото: твиттер Манора Соломона/Автор неизвестен

Лондонский "Тоттенхэм" проявляет интерес к израильскому полузащитнику донецкого "Шахтера" Манору Соломону, сообщает Tottenham Insight.

По сведениям источника, английский клуб в течение некоторого времени следил за игрой футболиста, а теперь готов провести переговоры по его трансферу. Ранее Соломон был близок к переходу в "Фулхэм", но трансфер сорвался в последний момент.

В нынешнем сезоне 22-летний Соломон провел за "Шахтер" 26 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2023 года.

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