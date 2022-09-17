"Тоттенхэм" – "Лестер" - 6:2 (видеообзор)
Фото: твиттер "Тоттенхэма"/Автор неизвестен
В матче 7-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на своем поле разгромил "Лестер" со счетом 6:2.
Победу лондонскому клубу принесли хет-трик Сон Хын Мина, голы Харри Кейна, Эрика Дайера и Родриго Бентанкура. У гостей отличились Джеймс Мэддисон и Юри Тилеманс.
"Тоттенхэм", набрав 17 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Лестер" с 1 очком остался на последнем, 20-м месте.
"Тоттенхэм" – "Лестер" - 6:2 (2:2)
Голы: Тилеманс, 6 (с пенальти) - 0:1, Кейн, 8 - 1:1, Дайер, 21 - 2:1, Мэддисон, 41 - 2:2, Бентанкур, 47 - 3:2, Сон Хын Мин, 73 - 4:2, Сон Хын Мин, 84 - 5:2, Сон Хын Мин, 86 - 6:2
"Тоттенхэм": Льорис, Дайер, Лангле, Санчес (Ромеро, 59), Перишич (Эмерсон, 55), Сессеньон, Хейбьерг, Бентанкур, Кулусевски (Биссума, 70), Кейн, Ришарлисон (Сон Хын Мин, 59).
"Лестер": Уорд, Кастань, Эванс, Фас, Джастин, Мэддисон, Барнс, Ндиди (Сумаре, 85), Тилеманс, Дьюзбери-Холл (Ихеаначо, 74), Дака (Варди, 74).
Видеообзор матча
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18