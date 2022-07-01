"Тоттенхэм" купил бразильского топ-форварда

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"Тоттенхэм" купил бразильского топ-форварда

Фото: сайт "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

Пресс-служба лондонского "Тоттенхэма" на официальном сайте объявила о переходе бразильского нападающего ливерпульского "Эвертона" Ришарлисона.

Лондонский клуб заплатил за футболиста 58 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 12 миллионов евро за счет бонусов. Бразилец заключил со "шпорами" пятилетний контракт.

25-летний Ришарлисон выступал за "Эвертон" с 2018 года. Всего он провел за клуб 152 матча во всех турнирах, забил 53 гола и отдал 14 результативных передач. Ранее играл за "Атлетико Минейро", "Флуминенсе" и "Уотфорд". За сборную Бразилии сыграл 36 матчей и забил 14 мячей. Обладатель Кубка Америки-2019, чемпион Олимпийских игр-2020.

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