"Тоттенхэм" купил бразильского топ-форварда
Фото: сайт "Тоттенхэма"/Автор неизвестен
Пресс-служба лондонского "Тоттенхэма" на официальном сайте объявила о переходе бразильского нападающего ливерпульского "Эвертона" Ришарлисона.
Лондонский клуб заплатил за футболиста 58 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 12 миллионов евро за счет бонусов. Бразилец заключил со "шпорами" пятилетний контракт.
25-летний Ришарлисон выступал за "Эвертон" с 2018 года. Всего он провел за клуб 152 матча во всех турнирах, забил 53 гола и отдал 14 результативных передач. Ранее играл за "Атлетико Минейро", "Флуминенсе" и "Уотфорд". За сборную Бразилии сыграл 36 матчей и забил 14 мячей. Обладатель Кубка Америки-2019, чемпион Олимпийских игр-2020.
Не пропустите: "Тоттенхэм" близок к трансферу защитника "Барселоны". | https://dailysports.net
Лента новостей
-
"Тоттенхэм" купил бразильского топ-форварда
-
Жена владельца "Спартака" Зарема родила пятого ребенка
-
В "Баварии" начали игнорировать звонки от "Барселоны"
-
Стадионы "Факела" и "Оренбурга" получили вердикт от РФС
-
Сын Зидана получил статус свободного агента
-
Защитник сборной Японии признался в любви к Загитовой
-
Хави указал на двери четырем футболистам "Барселоны"
-
Хавбек "Шахтера" Педриньо нашел новый клуб
-
В "Зените" назвали главного шутника после ухода Дзюбы
-
"ПСЖ" хочет избавиться не только от Неймара, но и от Месси
-
На ЧМ-2022 в Катаре хочет сыграть футболист-гей
-
Мальдини продлил контракт с "Миланом"
-
"Динамо" попрощалось с воспитанником клуба
-
За сборную США сыграла однорукая футболистка
-
Радимов оскорбил Ларссона за отказ возвращаться в Россию
-
"ПСЖ" объявил о подписании лидера "Порту"
-
Эджуке приостанавливает контракт с ЦСКА и уезжает из России
-
Главные новости дня: 30 июня
-
"Ювентус" может купить защитника ПСЖ вместо де Лигта
-
Карпин подписал длительный контракт с "Ростовом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18