"Тоттенхэм" купил английского защитника

Фото: сайт "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

Пресс-служба лондонского "Тоттенхэма" на официальном сайте объявила о переходе правого защитника "Мидлсбро" Джеда Спенса.

Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Футболист заключил со "шпорами" контракт сроком до лета 2027 года.

21-летний Спенс выступал за "Мидлсбро" с 2018 года. Всего он провел за клуб 70 матчей во всех турнирах и забил два гола. Также играл за "Ноттингем Форест". Сыграл три матча за молодежную сборную Англии.

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