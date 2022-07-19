"Тоттенхэм" купил английского защитника
Фото: сайт "Тоттенхэма"/Автор неизвестен
Пресс-служба лондонского "Тоттенхэма" на официальном сайте объявила о переходе правого защитника "Мидлсбро" Джеда Спенса.
Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Футболист заключил со "шпорами" контракт сроком до лета 2027 года.
21-летний Спенс выступал за "Мидлсбро" с 2018 года. Всего он провел за клуб 70 матчей во всех турнирах и забил два гола. Также играл за "Ноттингем Форест". Сыграл три матча за молодежную сборную Англии.
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|7
|Шеффилд Юнайтед
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|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
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|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
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|12
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|27
|34
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|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
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|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|24
|19
|Уотфорд
|27
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|Норвич Сити
|27
|18