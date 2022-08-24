"Тоттенхэм" хочет купить Зиеша

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"Тоттенхэм" хочет купить Зиеша

Фото: твиттер Хакима Зиеша/Автор неизвестен

"Тоттенхэм" проявляет интерес к полузащитника "Челси" и сборной Алжира Хакиму Зиешу, сообщает AD.

По сведениям источника, лондонский клуб намерен приобрести футболиста до закрытия летнего трансферного окна. Ранее сообщалось, что африканец близок к переходу в "Милан", но переход так и не состоялся.

В нынешнем сезоне 29-летний Зиеш провел один матч. Его контракт с "Челси" действует до лета 2025 года.

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