"Тоттенхэм" готов заплатить огромную сумму за Лаутаро

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"Тоттенхэм" готов заплатить огромную сумму за Лаутаро

Фото: твиттер Лаутаро Мартинеса/Автор неизвестен

Лондонский "Тоттенхэм" проявляет интерес к аргентинскому нападающему миланского "Интера" Лаутаро Мартинесу, сообщает журналист Альфредо Педулла в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб готов заплатить за футболиста 90 миллионов евро. На приобретении аргентинца настаивает лично главный тренер "шпор" Антонио Конте, который ранее работал с ним в "Интере". Впрочем, убедить игрока сменить клуб будет непросто, так как он хочет остаться в Милане.

В минувшем сезоне 24-летний Мартинес провел за "Интер" 49 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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