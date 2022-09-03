"Тоттенхэм" – "Фулхэм" - 2:1 (видеообзор)

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"Тоттенхэм" – "Фулхэм" - 2:1 (видеообзор)

Фото: твиттер "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

В матче 6-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на своем поле обыграл "Фулхэм" со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Пьера-Эмиля Хейбьерга и Харри Кейна. У гостей отличился Александар Митрович.

"Тоттенхэм", набрав 14 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, и отстает от лидирующего "Арсенала" на одно очко. "Фулхэм" с 8 очками остался на 10-й позиции.

"Тоттенхэм" – "Фулхэм" - 2:1 (1:0)
Голы: Хейбьерг, 40 - 1:0, Кейн, 75 - 2:0, Митрович, 83 - 2:1

"Тоттенхэм": Льорис, Эмерсон, Дайер, Лангле, Ромеро, Сессеньон, Сон Хын Мин (Перишич, 84), Хейбьерг, Бентанкур, Кейн (Кулусевски, 78), Ришарлисон.

"Фулхэм": Лено, Тете, Рим, Адарабиойо, Робинсон (Мбабу, 29), Кебано (Виллиан, 60), Рид, Перейра (Кэрни, 61), Пальинья (Винисиус, 85), Декордова-Рид (Джеймс, 60), Митрович.

Видеообзор матча

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