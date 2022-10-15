"Тоттенхэм" – "Эвертон" - 2:0 (видеообзор)
Фото: твиттер "Тоттенхэма"/Автор неизвестен
В матче 11-го тура чемпионата Англии лондонский "Тоттенхэм" на своем поле обыграл ливерпульский "Эвертон" со счетом 2:0.
Победу хозяевам принесли голы Харри Кейна и Пьера-Эмиля Хейбьерга.
"Тоттенхэм", набрав 23 очка, вышел на третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Эвертон" с 10 очками остался на 14-й позиции.
"Тоттенхэм" – "Эвертон" - 2:0 (0:0)
Голы: Кейн, 59 (с пенальти) - 1:0, Хейбьерг, 86 - 2:0
"Тоттенхэм": Льорис, Доэрти (Спенс, 90), Дайер, Дэвис, Ромеро (Санчес, 87), Перишич, Хейбьерг, Бентанкур (Скипп, 90), Сон Хын Мин, Кейн (Лукас Моура, 90), Ришарлисон (Биссума, 52).
"Эвертон": Пикфорд, Коулмэн (Гарнер, 67), Тарковски, Коуди, Миколенко, Гуйе (Рондон, 81), Онана, Грэй, Макнил, Мопе (Кэлверт-Льюин, 66), Ивоби.
Видеообзор матча
Не пропустите: "Вулверхэмптон" обыграл худший клуб АПЛ. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
"Атлетико" одержал сложную победу в Бильбао
-
"Аталанта" победила "Сассуоло" и возглавила Серию А
-
"Тоттенхэм" – "Эвертон" - 2:0 (видеообзор)
-
"Севилья" одержала гостевую победу в Ла Лиге
-
"РБ Лейпциг" одержал тяжелую победу в Бундеслиге
-
"Тоттенхэм" уверенно победил "Эвертон"
-
"Ювентус" одержал тяжелую победу в дерби
-
Дубль Кавани не помог "Валенсии" обыграть аутсайдера Ла Лиги
-
"Вулверхэмптон" обыграл худший клуб АПЛ
-
"Металлист" с хоккейным счетом победил "Ворсклу"
-
"Айнтрахт" уничтожил "Байер" в матче Бундеслиги
-
"Реал" может усилиться звездой "Баварии"
-
Лаутаро Мартинес может перебраться в АПЛ
-
Нойер пропустит ближайший матч "Баварии"
-
Киевское "Динамо" разорвало контракт с чемпионом мира
-
"Барселона" указала на двери троим звездным футболистам
-
Роналду может перейти в "Барселону"
-
Холанд рассказал о любимом алкогольном напитке
-
Турецкий "Фенербахче" отказался от трансфера известного россиянина
-
Новый наставник "Брайтона" заявил о желании вернуться в Украину
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18