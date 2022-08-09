"Тоттенхэм" договорился о переходе итальянского таланта
Фото: твиттер Дестини Удоджи/Автор неизвестен
Защитник "Удинезе" Дестини Удоджи перейдет в "Тоттенхэм", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По сведениям источника, английский клуб договорился о покупке футболиста за 20 миллионов евро. При этом Удоджи до лета 2023 года будет играть за "Удинезе" на правах аренды.
В прошлом сезоне 19-летний Удоджи провел за "Удинезе" 37 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал три результативные передачи. Сыграл четыре матча за молодежную сборную Италии.
Не пропустите: "Барселона" договорилась о переходе звезды "Манчестер Сити". | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
"Ливерпуль" надолго теряет Алькантару
-
"Тоттенхэм" договорился о переходе итальянского таланта
-
"Ницца" предложила 20 млн евро за украинца из "Шахтера"
-
ПСЖ может перехватить трансферную цель "Челси"
-
"РБ Лейпциг" подтвердил переход "нового Холанда"
-
Вернер вернулся в "РБ Лейпциг"
-
"Манчестер Юнайтед" отказался от Арнаутовича
-
"Барселона" договорилась о переходе звезды "Манчестер Сити"
-
Талант "Барселоны" перейдет в "Валенсию"
-
Мозес высказался о своей серьезной травме
-
Сборные России и Узбекистана сыграют товарищеский матч
-
Спартак Гогниев может возглавить клуб РПЛ
-
"Ювентус" договорился о трансфере Костича
-
Символическая сборная 4-го тура РПЛ
-
Стало известно, почему Фернандес покинул ЦСКА
-
Бывший игрок "Зенита" Мак перебрался в Австралию
-
"Химки" определились с новым главным тренером
-
Нашел новый клуб? Дзюба перестал тренироваться с "Рубином"
-
Депай или Обамеянг покинут "Барселону" этим летом
-
"Галатасарай" объявил о подписании Мертенса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18