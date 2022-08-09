"Тоттенхэм" договорился о переходе итальянского таланта

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"Тоттенхэм" договорился о переходе итальянского таланта

Фото: твиттер Дестини Удоджи/Автор неизвестен

Защитник "Удинезе" Дестини Удоджи перейдет в "Тоттенхэм", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб договорился о покупке футболиста за 20 миллионов евро. При этом Удоджи до лета 2023 года будет играть за "Удинезе" на правах аренды.

В прошлом сезоне 19-летний Удоджи провел за "Удинезе" 37 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал три результативные передачи. Сыграл четыре матча за молодежную сборную Италии.

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