"Тоттенхэм" близок к трансферу защитника "Барселоны"
Фото: твиттер Клемана Лангле/Автор неизвестен
Французский защитник "Барселоны" Клеман Лангле близок к переходу в "Тоттенхэм", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По сведениям источника, лондонский клуб арендует футболиста на год. При этом у англичан не будет права приоритетного трансфера игрока.
В минувшем сезоне 26-летний Лангле провел за "Барселону" 27 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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