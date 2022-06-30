"Тоттенхэм" близок к трансферу защитника "Барселоны"

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"Тоттенхэм" близок к трансферу защитника "Барселоны"

Фото: твиттер Клемана Лангле/Автор неизвестен

Французский защитник "Барселоны" Клеман Лангле близок к переходу в "Тоттенхэм", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, лондонский клуб арендует футболиста на год. При этом у англичан не будет права приоритетного трансфера игрока.

В минувшем сезоне 26-летний Лангле провел за "Барселону" 27 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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