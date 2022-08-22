Торре может покинуть "Барселону"

Фото: твиттер Пабло Торре/Автор неизвестен

Защитник "Барселоны" Пабло Торре может покинуть каталонский клуб менее чем через два месяца после перехода, сообщает Marca.

По сведениям источника, футболист может вернуться в свой бывший клуб "Расинг" на правах аренды. Молодой хавбек понимает, что у него немного шансов пробиться в основной состав, поэтому заинтересован в переходе. Также игроком интересуется "Кадис".

19-летний Торре перешел в "Барселону" 1 июля за пять миллионов евро. Его контракт с каталонским клубом действует до лета 2026 года.

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