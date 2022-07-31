"Торпедо" упустило победу над "Крыльями Советов"
Фото: сайт "Крыльев Советов"/Автор неизвестен
В матче 3-го тура чемпионата России "Крылья Советов" и "Торпедо" сыграли вничью со счетом 1:1.
В первом тайме счет открыл Давид Караев, но во второй половине равновесие восстановил Владислав Шитов.
"Крылья Советов" – "Торпедо" - 1:1 (0:1)
Голы: Караев, 19 - 0:1, Шитов, 68 - 1:1
"Крылья Советов": Ломаев, Бейл, Солдатенков, Гапонов, Горшков, Ежов (Евгеньев, 90), Соколов (Шитов, 62), Витюгов (Липовой, 87), Коваленко, Глушенков, Цыпченко (Хубулов, 62).
"Торпедо": Ботнарь, Смольников, Нетфуллин, Кожемякин, Самсонов, Рязанцев (Рейхмен, 58), Померко, Султонов (Эркинов, 64), Енин (Лебеденко, 88), Караев (Темников, 64), Калмыков (Турищев, 58).
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