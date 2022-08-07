"Торпедо" проиграло "Химкам" в РПЛ

Теги химкиторпедо москва

"Торпедо" проиграло "Химкам" в РПЛ

Фото: твиттер "Химок"/Автор неизвестен

В матче 4-го тура РПЛ "Торпедо" на своем поле проиграло "Химкам" со счетом 1:3.

Победу гостям принесли дубль Александра Долгова и гол Александра Руденко. У хозяев отличился Алексей Померко.

"Торпедо" – "Химки" - 1:3 (1:1)
Голы: Руденко, 15 - 0:1, Померко, 25 (с пенальти) - 1:1, Долгов, 68 - 1:2, Долгов, 72 - 1:3

"Торпедо": Ботнарь, Смольников, Нетфуллин, Кожемякин, Самсонов, Рязанцев (Темников, 78), Померко (Цаллагов, 83), Енин (Рейхмен, 65), Эркинов, Лебеденко (Турищев, 64), Караев (Султонов, 65).

"Химки": Лантратов, Никитин, Данилкин, Филин, Боженов, Зуев (Кухарчук, 63), Глушаков (Камышев, 66), Мирзов, Ломовицкий (Черный, 83), Гбане (Юран, 83), Руденко (Долгов, 63).

Не пропустите: "Краснодар" разгромил "Локомотив" в матче РПЛ. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Матчи нового сезона чемпионата Украины могут проходить тайно

Матчи нового сезона чемпионата Украины могут проходить тайно

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов