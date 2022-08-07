"Торпедо" проиграло "Химкам" в РПЛ

Фото: твиттер "Химок"/Автор неизвестен

В матче 4-го тура РПЛ "Торпедо" на своем поле проиграло "Химкам" со счетом 1:3.

Победу гостям принесли дубль Александра Долгова и гол Александра Руденко. У хозяев отличился Алексей Померко.

"Торпедо" – "Химки" - 1:3 (1:1)

Голы: Руденко, 15 - 0:1, Померко, 25 (с пенальти) - 1:1, Долгов, 68 - 1:2, Долгов, 72 - 1:3

"Торпедо": Ботнарь, Смольников, Нетфуллин, Кожемякин, Самсонов, Рязанцев (Темников, 78), Померко (Цаллагов, 83), Енин (Рейхмен, 65), Эркинов, Лебеденко (Турищев, 64), Караев (Султонов, 65).

"Химки": Лантратов, Никитин, Данилкин, Филин, Боженов, Зуев (Кухарчук, 63), Глушаков (Камышев, 66), Мирзов, Ломовицкий (Черный, 83), Гбане (Юран, 83), Руденко (Долгов, 63).

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