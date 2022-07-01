"Торпедо" подписал Кутепова

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"Торпедо" подписал Кутепова

Фото: твиттер Ильи Кутепова/Автор неизвестен

Бывший защитник "Спартака" Илья Кутепов стал игроком "Торпедо".

Об этом в комментарии "СЭ" заявил агент игрока Дамиано Драго.

Детали контракта агент не озвучил. В то же время издание пишет, что соглашение 28-летнего футболиста с московским клубом могло быть подписано по схеме "1+1".

Кутепов играл за "Спартак" июля 2012 года, в составе команды он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. 

В прошлом сезоне Кутепов провел четыре матча в составе красно-белых.

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