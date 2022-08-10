"Торпедо" передумало увольнять главного тренера
Фото сайт "Торпедо"/Автор неизвестен
Александра Бородюка не уволят с должности главного тренера "Торпедо" в ближайшее время.
По данным "Спорт-Экспресса", информация о назначении на его место Виктора Гончаренко не соответствует действительности.
"Бородюк продолжает работу с командой. Руководство доверяет тренеру", – сообщил источник издания.
Напомним, что по итогам четырех туров московский клуб идет на предпоследнем месте турнирной таблицы.
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