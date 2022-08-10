"Торпедо" передумало увольнять главного тренера

Теги александр бородюкторпедо москва

"Торпедо" передумало увольнять главного тренера

Фото сайт "Торпедо"/Автор неизвестен

Александра Бородюка не уволят с должности главного тренера "Торпедо" в ближайшее время.

По данным "Спорт-Экспресса", информация о назначении на его место Виктора Гончаренко не соответствует действительности. 

"Бородюк продолжает работу с командой. Руководство доверяет тренеру", – сообщил источник издания.

Напомним, что по итогам четырех туров московский клуб идет на предпоследнем месте турнирной таблицы.

Не пропустите: Болельщики "Торпедо" ярко отреагировали на отставку Игнашевича. | https://dailysports.net/
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Миранчук все еще может покинуть "Аталанту"

Миранчук все еще может покинуть "Аталанту"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов