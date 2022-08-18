"Торпедо" официально уволило главного тренера

Фото сайт "Торпедо"/Автор неизвестен

Московское "Торпедо" объявило об увольнении главного тренера Александра Бородюка.

Как говорится на сайте москвичей, стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.

Также команду покинул ассистент главного тренера Виктор Лосев.

Под руководством Бородюка "Торпедо" добилось возвращения в элитный дивизион чемпионата России. По итогам пяти матчей РПЛ команда набрала одно очко и занимает 15-е место в турнирной таблице.

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