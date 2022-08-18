"Торпедо" официально уволило главного тренера
Фото сайт "Торпедо"/Автор неизвестен
Московское "Торпедо" объявило об увольнении главного тренера Александра Бородюка.
Как говорится на сайте москвичей, стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.
Также команду покинул ассистент главного тренера Виктор Лосев.
Под руководством Бородюка "Торпедо" добилось возвращения в элитный дивизион чемпионата России. По итогам пяти матчей РПЛ команда набрала одно очко и занимает 15-е место в турнирной таблице.
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