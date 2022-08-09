Фото сайт "Торпедо"/Автор неизвестен

"Торпедо" может уволить главного тренера Александра Бородюка.

Как сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник в клубе, наставник может быть уволен уже после игры с "Оренбургом" в случае неудовлетворительного результата.

Напомним, что известный специалист пришел в "Торпедо" в 2021 году. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

По итогам четырех туров РПЛ команда занимает 15-е место в турнирной таблице.

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