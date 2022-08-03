"Торино" усилится талантом ПСЖ

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"Торино" усилится талантом ПСЖ

Фото: твиттер Дауда Вайдманна/Автор неизвестен

"Торино" близок к трансферу полузащитнику "Пари Сен-Жермен" Дауда Вайдманна, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб практически согласовал покупку игрока. При этом парижане получат процент от последующего трансфера хавбека.

19-летний Вайдманн пока не играл за основной состав ПСЖ. В прошлом сезоне он принял участие в восьми матчах Юношеской лиги УЕФА, но не отметился результативными действиями.

Не пропустите: ПСЖ согласовал трансфер хавбека сборной Португалии. | https://dailysports.net
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