"Торино" усилится талантом ПСЖ

Фото: твиттер Дауда Вайдманна/Автор неизвестен

"Торино" близок к трансферу полузащитнику "Пари Сен-Жермен" Дауда Вайдманна, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб практически согласовал покупку игрока. При этом парижане получат процент от последующего трансфера хавбека.

19-летний Вайдманн пока не играл за основной состав ПСЖ. В прошлом сезоне он принял участие в восьми матчах Юношеской лиги УЕФА, но не отметился результативными действиями.

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