"Торино" договорился о трансфере защитника "Аякса"

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"Торино" договорился о трансфере защитника "Аякса"

Фото: сайт "Аякса"/Автор неизвестен

"Торино" договорился о трансфере защитника "Аякса" Перра Схюрса.

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, в данный момент продолжаются переговоры между клубами.

Руководства команд хотят согласовать трансфер нидерландского защитника за сумму около € 9 млн.

При этом сам футболист готов перейти в стан "быков". 

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