"Торино" договорился о трансфере защитника "Аякса"
Фото: сайт "Аякса"/Автор неизвестен
"Торино" договорился о трансфере защитника "Аякса" Перра Схюрса.
Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, в данный момент продолжаются переговоры между клубами.
Руководства команд хотят согласовать трансфер нидерландского защитника за сумму около € 9 млн.
При этом сам футболист готов перейти в стан "быков".
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