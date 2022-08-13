Фото: сайт "Аякса"/Автор неизвестен

"Торино" договорился о трансфере защитника "Аякса" Перра Схюрса.

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, в данный момент продолжаются переговоры между клубами.

Руководства команд хотят согласовать трансфер нидерландского защитника за сумму около € 9 млн.

При этом сам футболист готов перейти в стан "быков".

Не пропустите: "Атлетико" продал полузащитника из-за его семейных проблем. | https://dailysports.net