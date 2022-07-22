"Точно подойдет, 100%". Дзюба получил неожиданное предложение

Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Генеральный директор клуба по пляжному футболу "Строгино" Дмитрий Струтынский сообщил, что он предложил место в команде нападающему Артему Дзюбе.

"Дзюба абсолютно точно подойдёт пляжному футболу, 100%. Будет суперфорвардом, можно попробовать. "Строгино" открыто. Это можно ли считать официальным предложением. Место в стартовом составе пробьем", - сказал Струтынский в эфире телеканала "Матч Премьер".

33-летний Дзюба этим летом стал свободным агентом после ухода из "Зенита". В последнее время он поддерживает форму, тренируясь в расположении казанского "Рубина".

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