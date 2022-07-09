Титов высказался о переходе Бакаева в "Зенит"
Фото: твиттер Зелимхана Бакаева/Автор неизвестен
Легенда московского "Спартака" Егор Титов не поддерживает решение бывшего полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева перейти в "Зенит".
"Бакаеву терпения, но выбор сделан, хотя время лечит. Год, два, три, возможно, месяц — всё поменяется. И Бакаеву будут хлопать уже здесь, в Питере. Учитывая, что он воспитанник "Спартака", моему поколению это просто непонятно.
Предательство? Нет. Почему я должен так считать? Ему осталось играть десять лет, ну, может, больше. Бакаев выбор свой сделал. У него есть семья, родители. В Питере, видимо, дали немного больше в финансовых условиях. В моё время это было просто невозможно. Для нас перейти из "Спартака" в ЦСКА, "Локомотив", "Динамо", "Зенит" было исключено. Сегодня выбор футболистов — выбор агентов, которых у нас не было. Поэтому мы выбирали сердцем и душой", — передаёт слова Титова "Чемпионат".
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