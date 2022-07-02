Тиль не вернется в Россию, он уже выбрал новый клуб
Фото: инстаграм Гуса Тиля/Автор неизвестен
Полузащитник "Спартака" Гус Тиль может продолжить карьеру в чемпионате Бельгии, о чем сообщает AD.nl.
Как известно, в прошлом сезоне Тиль на правах аренды играл на родине за "Фейеноорд".
В "Спартаке" ждали, что футболист вернется в Россию, однако этого не произошло.
Накануне 24-летнего хавбека заметили в бельгийском Антверпене, который недавно возглавил бывший полузащитник сборной Нидерландов Марк ван Боммел.
В прошлом сезоне Тиль сыграл в 49 матчах, забив 21 гол и отдав пять результативных передач.
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