Тиль не вернется в Россию, он уже выбрал новый клуб

Фото: инстаграм Гуса Тиля/Автор неизвестен

Полузащитник "Спартака" Гус Тиль может продолжить карьеру в чемпионате Бельгии, о чем сообщает AD.nl.

Как известно, в прошлом сезоне Тиль на правах аренды играл на родине за "Фейеноорд".

В "Спартаке" ждали, что футболист вернется в Россию, однако этого не произошло.

Накануне 24-летнего хавбека заметили в бельгийском Антверпене, который недавно возглавил бывший полузащитник сборной Нидерландов Марк ван Боммел.

В прошлом сезоне Тиль сыграл в 49 матчах, забив 21 гол и отдав пять результативных передач.

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