Тихонов разнес "Спартак" за возможный бойкот Суперкубка
Фото: твиттер РФС/Автор неизвестен
Легенда московского "Спартака" Андрей Тихонов прокомментировал слухи о том, что команда может бойкотировать Олимп Суперкубок России.
"Один из руководителей "Спартака" говорит:"Мы соберемся и спросим у игроков". При чем здесь игроки? Футболисты должны выходить и играть. Что это такое? Захотят они играть или не захотят. Что это за бред вообще? Как это футболист может не захотеть играть в футбол?
Езжайте и обыграйте "Зенит"в Санкт-Петербурге, какие проблемы? Это все в вас. Какая разница: сильнее быть на домашней арене или на другой?" – сказал он.
Напомним, что матч состоится 9 июля.
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