Тихонов разнес "Спартак" за возможный бойкот Суперкубка

Фото: твиттер РФС/Автор неизвестен

Легенда московского "Спартака" Андрей Тихонов прокомментировал слухи о том, что команда может бойкотировать Олимп Суперкубок России.

"Один из руководителей "Спартака" говорит:"Мы соберемся и спросим у игроков". При чем здесь игроки? Футболисты должны выходить и играть. Что это такое? Захотят они играть или не захотят. Что это за бред вообще? Как это футболист может не захотеть играть в футбол?

Езжайте и обыграйте "Зенит"в Санкт-Петербурге, какие проблемы? Это все в вас. Какая разница: сильнее быть на домашней арене или на другой?" – сказал он.

Напомним, что матч состоится 9 июля.

Не пропустите: Московское "Динамо" объявило имя нового главного тренера. | https://dailysports.net