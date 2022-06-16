The Guardian составила рейтинг фаворитов предстоящего ЧМ-2022
Английская газета The Guardian представила список фаворитом ЧМ-2022 в Катаре.
По версии издания, главными фаворитами являются футболисты сборной Аргентины.
Следом за Аргентиной в рейтинге расположилась национальная команда Бразилии. Третья в рейтинге – Испания.
Также в первую десятку рейтинга фаворитов ЧМ-2022 входят Нидерланды, Германия, Франция, Дания, Бельгия, Португалия и Англия.
Напомним, что мировое первенство в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря.
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|Группа C
|М
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|2
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|3
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|3
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|М
|О
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|1
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|2
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|3
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|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
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|3
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|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
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|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
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|Сенегал
|3
|4
|4
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|3
|3