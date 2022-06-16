The Guardian составила рейтинг фаворитов предстоящего ЧМ-2022

Английская газета The Guardian представила список фаворитом ЧМ-2022 в Катаре.

По версии издания, главными фаворитами являются футболисты сборной Аргентины.

Следом за Аргентиной в рейтинге расположилась национальная команда Бразилии. Третья в рейтинге – Испания.

Также в первую десятку рейтинга фаворитов ЧМ-2022 входят Нидерланды, Германия, Франция, Дания, Бельгия, Португалия и Англия.

Напомним, что мировое первенство в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря.

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