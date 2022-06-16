Тевес определился с клубом для начала тренерской карьеры

Фото: твиттер Карлоса Тевеса/Автор неизвестен

Бывший нападающий сборной Аргентины Карлос Тевес принял решение стать тренером, сообщает TyC Sports.

По сведениям источника, экс-футболист может возглавить "Росарио Сентраль", который в прошлом сезоне занял 16-е место в чемпионате Аргентины.

В бытность футболистом 38-летний Тевес выступал за "Боку Хуниорс", "Коринтианс", "Вест Хэм", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ювентус", вновь "Боку Хуниорс", "Шанхай Шеньхуа" и вновь "Боку Хуниорс".

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