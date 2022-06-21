Тевес начал тренерскую карьеру и возглавил первый клуб

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Тевес начал тренерскую карьеру и возглавил первый клуб

Фото: твиттер "Росарио Сентраль"/Автор неизвестен

Легендарный аргентинский футболист Карлос Тевес назначен на пост главного тренера "Росарио Сентраль", сообщается на официальном сайте клуба.

Аргентинский клуб подписал со специалистом контракт до лета 2023 года. В прошлом сезоне клуб занял 16-е место в чемпионате Аргентины.

В бытность футболистом 38-летний Тевес выступал за "Боку Хуниорс", "Коринтианс", "Вест Хэм", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ювентус", вновь "Боку Хуниорс", "Шанхай Шеньхуа" и вновь "Боку Хуниорс".

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