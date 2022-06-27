Тете может перейти из "Шахтера" в "Лион" бесплатно

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Тете может перейти из "Шахтера" в "Лион" бесплатно

Фото: твиттер Тете/Автор неизвестен

Бразильский полузащитник "Шахтера" Тете может перейти в "Лион" бесплатно, сообщает UOL Esporte.

По сведениям источника, футболист собирается воспользоваться новым правилом ФИФА и приостановить контракт с украинским клубом на год. При этом соглашение бразильца с "Шахтером" истекает в конце 2023 года.

22-летний Тете выступает за "Лион" с марта 2022 года на правах аренды. Всего он провел за французский клуб 10 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач.

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