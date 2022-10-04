Тер Штеген может перейти в топ-клуб АПЛ

Теги тоттенхэмбарселонамарк-андре тер штеген

Тер Штеген может перейти в топ-клуб АПЛ

Фото: твиттер Марка-Андре тер Штегена/Автор неизвестен

"Тоттенхэм" проявляет интерес к вратарю "Барселоны" и сборной Германии Марку-Андре тер Штегену, сообщает Football Transfer.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста следующим летом. Каталонцы могут продать голкипера за солидную сумму, но лишь в том случае, если найдут ему замену.

В нынешнем сезоне 30-летний тер Штеген провел за "Барселону" девять матчей и пропустил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2025 року.

Не пропустите: "Ворскла" подписала воспитанника "Тоттенхэма". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Марсель" разгромил "Спортинг" в Лиге чемпионов

"Марсель" разгромил "Спортинг" в Лиге чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов