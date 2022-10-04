Тер Штеген может перейти в топ-клуб АПЛ

Фото: твиттер Марка-Андре тер Штегена/Автор неизвестен

"Тоттенхэм" проявляет интерес к вратарю "Барселоны" и сборной Германии Марку-Андре тер Штегену, сообщает Football Transfer.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста следующим летом. Каталонцы могут продать голкипера за солидную сумму, но лишь в том случае, если найдут ему замену.

В нынешнем сезоне 30-летний тер Штеген провел за "Барселону" девять матчей и пропустил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2025 року.

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