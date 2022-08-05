Теперь официально: Аспиликуэта продлил контракт с "Челси"

Фото: твиттер Сесара Аспиликуэты\Автор неизвестен

Капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта продлил контракт с клубом.

Новое соглашение рассчитано до июня 2024 года, сообщает официальный сайт лондонцев.

Футболист заявил, что рад продлить своё пребывание в "Челси".

"Прошло почти 10 лет с тех пор, как я впервые приехал и присоединился к клубу, поэтому я действительно чувствую любовь и очень взволнован новым проектом, который у нас есть", — сказал Аспиликуэта.

Как известно, летом футболиста хотела подписать "Барселона", однако владелец "Челси" заблокировал переход игрока в каталонский клуб.

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