Тен Хаг высказался об игре Роналду за "МЮ"

Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг поделился мнением об игре португальского нападающего Криштиану Роналду.

"Я хочу поддержать Криштиану. У нас есть определенные требования к футболистам. Я хочу получить от Роналду максимум. Сейчас его форма стала лучше, чем была в начале сезона. Поэтому я им доволен. Его случай доказывает одно - никто не может пропускать предсезонную подготовку", - приводит слова тен Хага The Manchester Evening News.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за "МЮ" и сборную Португалии 12 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.

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