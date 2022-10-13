Тен Хаг высказался о юбилейном голе Роналду
Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг поделился мнением о португальском нападающем Криштиану Роналду, который забил 700-й гол в клубной карьере.
"Достижение Роналду феноменально. Но думаю, что Криштиану понимает, что ничего нельзя добиться без команды. Хотя 700 голов это огромный показатель. 700 голов это невероятно. Немногие игроки достигают отметки в 700 матчей, а у Роналду 700 голов. Поэтому я очень рад за него", - приводятся слова тен Хага на официальном сайте английского клуба.
В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за "МЮ" и сборную Португалии 12 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.
Не пропустите: Тен Хаг высказался об игре Роналду за "МЮ". | https://dailysports.net
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