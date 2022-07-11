Тен Хаг высказался о ситуации с Роналду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг поделился мнением о ситуации с португальским нападающим Криштиану Роналду, который хочет покинуть клуб.

"Мы рассчитываем на Роналду в предстоящем сезоне. Я с нетерпением жду возможности поработать с ним. Я читал новости насчет него, но могу сказать, что Криштиану не продается. Мы хотим добиться успеха вместе с меня. У меня был с ним разговор, мы продуктивно поговорили, но я не буду рассказывать подробности. Сейчас он отсутствует в расположении клуба по личным причинам", - приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

Ранее сообщалось, что 37-летний Роналду хочет перейти в клуб, который примет участие в Лиге чемпионов.

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