Тен Хаг высказался о форме Роналду

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Тен Хаг высказался о форме Роналду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг выразил мнение, что португальский нападающий Криштиану Роналду находится не в лучшей форме.

"Думаю, что Криштиану сумеет встроиться в мою игровую модель. Впрочем, для начала ему нужно набрать оптимальную форму, так как он только начал тренироваться с командой. Роналду является прекрасным футболистом, но игроков нужно оценивать по текущей форме. Команде и Криштиану нужно доказать, что они достаточно хороши", - приводит слова тен Хага Sky Sports.

Ранее сообщалось, что тен Хег остался крайне недоволен поступком Роналду, который уехал со стадиона до окончания товарищеского матча с "Райо Вальекано" (1:1).

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