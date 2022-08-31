Тен Хаг высказался о будущем Роналду в "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг заявив, что португальский нападающий Криштиану Роналду не покинет клуб в летнее трансферное окно.

"Очевидно, что Роналду остается в "Манчестер Юнайтед". Нам нужны качественные футболисты. Нужно, чтобы было больше игроков. Это позволит проводить ротацию и поддерживать стабильность", - приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" четыре матча, не забил ни одного мяча и не отдал ни одной голевой передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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