Тен Хаг высказался о будущем Рэшфорда в "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг заявил, что клуб не собирается расставаться с нападающим Маркусом Рэшфордом.

"Рэшфорд является крайне важным для нас игроком. Я очень доволен им, и не хочу, чтобы он уходил. Маркус входит в планы клуба, поэтому он останется в "Манчестер Юнайтед", – приводит слова тен Хага Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Рэшфорд может перейти в "Пари Сен-Жермен".

В прошлом сезоне 24-летний Рэшфорд провел за "Манчестер Юнайтед" 31 матч во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

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