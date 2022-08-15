Тен Хаг резко изменил мнение о Роналду
Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг больше не против ухода португальского нападающего Криштиану Роналду, сообщает The Athletic.
По сведениям источника, голландский специалист разочарован поведением звездного футболиста, который оспаривает его игровые идеи с использованием высокого прессинга. Тен Хаг может согласиться на сохранение Роналду лишь в том случае, если клуб купит еще одного форварда.
В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" два матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
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|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
|27
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|Бернли
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|Эвертон
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|36
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|Саутгемптон
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|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
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|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|27
|24
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